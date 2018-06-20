Fener’i istiyorum

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Tottenham'dan kiraladığı Janssen'i yeniden takıma kazandırmak için girişimleri sürüyor. Tottenham kulübü ile de temasa geçildiği belirtilirken bir gelişme daha yaşandı. Jansen'in Tottenham'lı yöneticilerle kısa bir görüşme yaptığı ve "1 yıl daha Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Bu yüzden kolaylık gösterin" dediği ifade edildi. F.Bahçe 1 yıllık kiralama için İngiliz kulübüne