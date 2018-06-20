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Fener’i istiyorum

’nin 1 yıl daha kiralamak istediği , ’lı yöneticilere, “Tercihim F.Bahçe. Kolaylık gösterin” dedi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Tottenham'dan kiraladığı Janssen'i yeniden takıma kazandırmak için girişimleri sürüyor. Tottenham kulübü ile de temasa geçildiği belirtilirken bir gelişme daha yaşandı. Jansen'in Tottenham'lı yöneticilerle kısa bir görüşme yaptığı ve "1 yıl daha Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Bu yüzden kolaylık gösterin" dediği ifade edildi. F.Bahçe 1 yıllık kiralama için İngiliz kulübüne
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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