Canlı | Portekiz - Fas

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelen Portekiz ile Fas tarihlerindeki de ikinci maçı oynayacak. Bu maç öncesinde, İspanya ile 3-3 berabere kalan Portekiz 1 puana sahipken, İran'a mağlup olan Fas'ın ise puanı bulunmuyor.

PORTEKİZ - FAS

STAT: Luzhniki Stadı

SAAT: 15.00

YAYIN: TRT 1

PORTEKİZ: Rui Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro, Bernardo Silva, William Carvalho, Moutinho, Joao Mario, Ronaldo, Guedes

TEKNİK DİREKTÖR: Fernando Santos

FAS: El Kajoui, Hakimi, Da Costa, Benatia, Dirar, Ziyech, El Ahmedi, Belhanda, Boussoufa, Amrabat, Boutaib

TEKNİK DİREKTÖR: Herve Renard

Portekiz ile Fas arasındaki ilk ve tek maç Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 1986'daki Dünya Kupası'nda oynandı. F Grubu mücadelesinde Fas, Portekiz'i 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. İngiltere, Polonya ve Portekiz'in bulunduğu grubu Fas 4 puanla lider tamamlarken, 2 puan ile son sırada kalan Portekiz elenmişti. Fas'a galibiyeti getiren goller Hayri (2) ve Krimau'dan gelirken, Portekiz'in tek golünü Diamantino atmıştı.