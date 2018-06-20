Canlı I Uruguay - Suudi Arabistan

İLK 11'LER BELLİ OLDU

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde Uruguay ile Suudi Arabistan, tarihlerinde üçüncü kez karşılaşıyor. İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne kadar yapılan iki hazırlık maçında Suudi Arabistan'ın yenilgisi bulunmuyor. Arap temsilcisi, Uruguay karşısında 1 galibiyet alırken, 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Uruguay : Muslera; Varela, Giménez, Godín, Cáceres; Sánchez, Bentancur, Vecino, Rodríguez; Cavani, Luis Suárez

Suudi Arabistan : Alowais; Albuyahli, Hawsawi, Alburayk, Shahrani; Muwallad, Faraj, Otayf, Bahbri, Jassim; Dawsari





URUGUAY - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Grubu'nda ilk maçını kazanan Uruguay, Suudi Arabistan karşısına çıkacak. Rostov Arena'da oynanacak mücadelenin başlama saati 18.00. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı anlatımı fotomac.com.tr'de olacak...

İLK MAÇ 2002'DE

Uruguay ile Suudi Arabistan, ilk maçlarını 27 Mart 2002'de Suudi Arabistan'da oynadı. Arap ekibi, ilk yarısını 3-1 önde tamamladığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.



Rekabetteki ikinci maç da Suudi Arabistan'da oynanan bir hazırlık mücadelesiydi. 10 Kasım 2014'te oynanan karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.



URUGUAY, 53. MAÇINA ÇIKACAK

Dünya kupalarının en tecrübeli milli takımlarından olan Uruguay, 13. kez finallerde mücadele ediyor.

Dünya Kupası'nı ev sahibi olduğu 1930 ve Brezilya'da düzenlenen 1950'de iki kez kazanan Uruguay, toplam 52 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 21'ini kazanan Uruguay, 12 kez berabere kaldı, 19 defa da sahadan yenik ayrıldı. Güney Amerika ekibi, 81 gol atıp, kalesinde 71 gol gördü.



Suudi Arabistan 3. galibiyet peşinde

Asya elemelerini Japonya'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Rusya vizesini alan Suudi Arabistan ise tarihinde 5. kez Dünya Kupası'nda yer alıyor.

Bugüne kadar yalnızca 1 kez grup aşamasını geçen Suudi Arabistan, Dünya Kupası'nda toplam 14 maça çıktı. Arap ekibi, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 9 gol atan Suudi Arabistan, kalesinde 37 gole engel olamadı.