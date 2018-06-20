Ahmed Musa an meselesi

Dört koldan transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ilk bombayı patlatıyor... Sarı-Kırmızılılar yaklaşık 3 haftadır temas halinde olduğu Ahmed Musa'yı bitirmeye çok yaklaştı. Nijeryalı forvetle her konuda anlaşan Galatasaray, Leicester City kulübü ile pazarlıklarda da son noktaya gelmiş durumda.

ATILAN MESAJLARI PAYLAŞIYOR

Sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlarla sürekli iletişim halinde olan Ahmed Musa atılan mesajları beğeniyor hatta hesabından paylaşıyor. Bu durum da "Transfer an meselesi" şeklinde yorumlanıyor.

OPSİYON 8 MİLYON EURO

İngiliz basını Galatasaray'ın 1 yıllık kiralama bedeli olarak Leicester'a 1.5 milyon Euro teklif ettiğini ve anlaşmasının yakın olduğunu yazdı. Satın alma opsiyonu olarak ise 8 milyon Euro düşünülüyor.

YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTACAK

Şu anda Dünya Kupası'nda olan Ahmed Musa'nın turnuvadan döner dönmez imza atması planlanıyor... Yönetim, Nijeryalı forvete birçok talip olduğu için transferi olabildiğinde çabuk bitirmek istiyor.