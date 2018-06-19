Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan 2 ekibin maçında İsveç, Güney Kore'yi 1-0 yenerek şampiyonaya iyi başladı. Maçın ilk yarısı 0-0 bitti. 2. devrenin 65. dakikasında Var kararıyla kazanılan penaltıyı gole çeviren Granqvist takımına 3 puan kazandırdı.
Viking galibiyetle başladı
Etiketler: Dünya Kupası , Güney Kore , isveç
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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