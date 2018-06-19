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Yol Durumu
  1. Watford’dan 9 milyon Euro
  2. Kombinelere hücum!

’dan 1 yıl daha isteyecek

, ’nın kapısını çalarak, dışarıdan sözünü verdiği maddi desteği koz olarak kullanacak. Başkan Koç, yeniden yapılanma için UEFA’yı ikna edip bütçede hafif oynamalar için izin isteyecek.

UEFA’dan 1 yıl daha isteyecek
Fenerbahçe Başkanı ve yönetim kurulu, UEFA'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

MADDİ DESTEK
Dışarıdan sözünü verdiği maddi desteği koz olarak anlatacak olan yönetim, UEFA'dan bir yıl daha izin isteyecek.

MÜSAADE VERİN!
Başkanı Ali Koç, yeniden bir yapılanmayla, bütçede hafif oynamalara isteyecek. Örneğin bütçede 15 milyon Euro eksi çıkması gibi.

ÖZSOY DA YANINDA
Fenerbahçe Yönetimi'nin yapacağı bu teklife 'nın vereceği cevap ise merakla bekleniyor. Semih Özsoy da kafilede yer alacak.
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