UEFA’dan 1 yıl daha isteyecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, UEFA'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
MADDİ DESTEK
Dışarıdan sözünü verdiği maddi desteği koz olarak anlatacak olan yönetim, UEFA'dan bir yıl daha izin isteyecek.
MÜSAADE VERİN!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden bir yapılanmayla, bütçede hafif oynamalara müsaade isteyecek. Örneğin bütçede 15 milyon Euro eksi çıkması gibi.
ÖZSOY DA YANINDA
Fenerbahçe Yönetimi'nin yapacağı bu teklife UEFA'nın vereceği cevap ise merakla bekleniyor. Semih Özsoy da kafilede yer alacak.
MADDİ DESTEK
Dışarıdan sözünü verdiği maddi desteği koz olarak anlatacak olan yönetim, UEFA'dan bir yıl daha izin isteyecek.
MÜSAADE VERİN!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden bir yapılanmayla, bütçede hafif oynamalara müsaade isteyecek. Örneğin bütçede 15 milyon Euro eksi çıkması gibi.
ÖZSOY DA YANINDA
Fenerbahçe Yönetimi'nin yapacağı bu teklife UEFA'nın vereceği cevap ise merakla bekleniyor. Semih Özsoy da kafilede yer alacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.