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, Salah’lı önünde

Rusya, Salah’lı Mısır önünde
Dünya Kupası'nda bugün 3 maç oynanacak. A Grubu'nda saat 21.00'de ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada 4. hakem olacak. İlk maçlarda Rusya galip gelirken Mısır mağlup ayrılmıştı. H Grubu'nda ise bugün saat 15.00'te ile karşılaşacak. Aynı grupta saat 18.00'de Polonya-Senegal ile oynayacak.
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