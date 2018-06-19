Rusya, Salah’lı Mısır önünde

Dünya Kupası'nda bugün 3 maç oynanacak. A Grubu'nda saat 21.00'de Rusya ile Mısır karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada Cüneyt Çakır 4. hakem olacak. İlk maçlarda Rusya galip gelirken Mısır mağlup ayrılmıştı. H Grubu'nda ise bugün saat 15.00'te Kolombiya ile Japonya karşılaşacak. Aynı grupta saat 18.00'de Polonya-Senegal ile oynayacak.
Etiketler: Dünya Kupası , Rusya , Mısır , Cüneyt Çakır , Kolombiya , Japonya
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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