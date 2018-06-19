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: 3 - : 1 | MAÇ SONUCU

2018 'nda ev sahibi , A Grubu'ndaki ikinci maçında 'ı 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. İlk maçında Suudi Arabistan'ı 5-0'la geçen Rusya, gruptan çıkma yolunda dev bir adım attı. Mısır, gruptaki ilk maçında son dakikada yediği golle Uruguay'a 1-0 mağlup olmuştu. Maçta VAR kararıyla bir penaltı düdüğü çalındı. Mücadelede Türk hakem Cüneyt Çakır, 4. hakem olarak görev yaptı. İşte Rusya - Mısır maçıyla ilgili tüm detaylar...

Rusya: 3 - Mısır: 1 | MAÇ SONUCU

2018 'nda ev sahibi , A Grubu'ndaki ikinci maçında 'la karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 47'de Ahmed Fathy'nin kendi kalesine attığı golle Rusya öne geçti. 59'da Denis Cherysev, farkı ikiye yükseltti. 3 dakika sonra Dzyuba'nın golüyle skor 3-0 oldu. 73'te Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla Mısır penaltı kullandı. Topun başına gelen Mohammed Salah, farkı 2'ye indirdi.

Maçta başka gol olmayınca Rusya, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve puanını 6'ya yükseltti. Mısır ise 0 puanda kaldı.

Gruptaki ilk maçlarda Rusya, Suudi Arabistan'ı 5-0 yenerken; Mısır, İran'a 1-0 mağlup olmuştu.

Öte yandan mücadelede Türk hakem Cüneyt Çakır, 4. hakem olarak görev yaptı.

Detaylar birazdan...

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  • 19 Haziran 2018, Salı 21:04
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