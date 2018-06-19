Rusya: 3 - Mısır: 1 | MAÇ SONUCU

2018 Dünya Kupası'nda ev sahibi Rusya, A Grubu'ndaki ikinci maçında Mısır'la karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 47'de Ahmed Fathy'nin kendi kalesine attığı golle Rusya öne geçti. 59'da Denis Cherysev, farkı ikiye yükseltti. 3 dakika sonra Dzyuba'nın golüyle skor 3-0 oldu. 73'te Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla Mısır penaltı kullandı. Topun başına gelen Mohammed Salah, farkı 2'ye indirdi.

Maçta başka gol olmayınca Rusya, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve puanını 6'ya yükseltti. Mısır ise 0 puanda kaldı.

Gruptaki ilk maçlarda Rusya, Suudi Arabistan'ı 5-0 yenerken; Mısır, İran'a 1-0 mağlup olmuştu.

Öte yandan mücadelede Türk hakem Cüneyt Çakır, 4. hakem olarak görev yaptı.

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