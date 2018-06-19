İngiltere’nin adı yetti

İngiltere 90+1'de güldü... Dünya Kupası G Grubu'nda ilk maçına çıkan İngiltere Tunus'u son dakikalarda attığı golle 2-1 yendi. Maça hızlı bir başlangıç yapan İngiltere 11. dakikada golü buldu. Korner atışında kaleci Hassen Stones'un kafa vuruşunu çok güzel çıkardı. Seken topu tamamlayan Kane İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi.
DEVRE 1-1 BERABERE SONUÇLANDI
Maçın 17. dakikasında Henderson kaleciyi aşamadı. 24'te Young'un ortasında Lingard golü kaçırdı. 33'te Youssef'e yapılan müdahalenin ardından penaltı kazanan Tunus Sassi'nin penaltısıyla eşitliği sağladı: 1-1.
LİNGARD MUTLAK GOLÜ KAÇIRDI
Lingard 45'te Mustapha'yı geçmesine rağmen topu ağlara atamadı. Devre böylece karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti. 52'de Trippier'ın ortası tehlike yarattı. Ancak kafa vuruşunda top kaleci Mustapha'da kaldı.
İMDADA YİNE KANE YETİŞTİ
Maçın 66. dakikasında Maguire topa dokunamadı. 69'da İngiltere'nin kullandığı serbest atışta Trippier'in vuruşunda top dışarı gitti. 90+1'de Kane kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru ilan etti: 2-1.
DEVRE 1-1 BERABERE SONUÇLANDI
Maçın 17. dakikasında Henderson kaleciyi aşamadı. 24'te Young'un ortasında Lingard golü kaçırdı. 33'te Youssef'e yapılan müdahalenin ardından penaltı kazanan Tunus Sassi'nin penaltısıyla eşitliği sağladı: 1-1.
LİNGARD MUTLAK GOLÜ KAÇIRDI
Lingard 45'te Mustapha'yı geçmesine rağmen topu ağlara atamadı. Devre böylece karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti. 52'de Trippier'ın ortası tehlike yarattı. Ancak kafa vuruşunda top kaleci Mustapha'da kaldı.
İMDADA YİNE KANE YETİŞTİ
Maçın 66. dakikasında Maguire topa dokunamadı. 69'da İngiltere'nin kullandığı serbest atışta Trippier'in vuruşunda top dışarı gitti. 90+1'de Kane kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru ilan etti: 2-1.
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