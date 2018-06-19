Canlı I Polonya - Senegal

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda yer alan Polonya ile Senegal tarihlerinde ilk kez karşılaşıyor. İki takım daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşı karşıya gelmemişti.

İLK 11'LER

Polonya : Szczesny, Pazdan, Cionek, Milik, Lewandowski, Krychowiak, Grosicki, Rybus, Blaszczykowski, Zielinski, Piszczek

Senegal : Ndiaye, Wagué, Kouyaté, Sané, Sabaly, A,Ndiaye, Gueye, Niang, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Diouf

POLONYA - SENEGAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

H Grubu'nun ve ilk grup maçlarının son karşılaşması olan Polonya-Senegal mücadelesi başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

Avrupa temsilcisi Polonya ve Afrika kıtasından Senegal'in yer aldığı H Grubu'nda Güney Amerika'dan Kolombiya ve Asya'dan da Japonya da yer alıyor.





POLONYA 12 YIL SONRA YENİDEN



Son iki Dünya Kupası'na katılamayan Polonya, 12 yıl aranın ardından bu büyük organizasyonda boy gösterecek.

Daha önce 7 kez şampiyonada yer alan Polonya, 31 maça çıktı, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

Avrupa ekibi, 1974 ve 1982 yıllarında oynanan şampiyonalarda 3. olarak en büyük başarılarına ulaştı.

Polonya, FIFA dünya sıralamasında ilk 10 içinde yer alıyor. Avrupa ekibi, Dünya Kupası öncesinde 8. basamakta bulunuyor.





SENEGAL 2. DÜNYA KUPASI'NDA



Afrika temsilcisi, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Japonya ve Güney Kore'nin 2002'de ortaklaşa düzenlediği şampiyonada ilk deneyimini yaşayan Senegal, çeyrek final oynama başarısını göstermişti.

16 yıl sonra yeniden bu başarıyı yaklayan Senegal, kupa tarihinde 5 maça çıktı. İki galibiyet, iki beraberlik alan Afrika ekibi, tek yenilgisini Türkiye karşısında yaşamıştı. 2002'de oynanan çeyrek final mücadelesini Türkiye, İlhan Mansız'ın uzatma dakikalarında attığı 'Altın gol' ile kazanmıştı.

Kupada oynadığı 5 maçta 7 gol atan Senegal kalesinde ise 6 gol gördü.

Afrika ekibi, FIFA Dünya sıralamasında ise 27. sırada bulunuyor.





SENEGAL'DE TANIDIK YÜZLER

Dünya Kupası'na Polonya ile yapacağı maçla merhaba diyecek olan Senegal'in kadrosunda Türkiye'den iki isim bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor'un defans oyuncusu Lamine Gassama ile Bursaspor'un golcü forveti Moussa Sow, Senegal ile Rusya'da yer alacak. Gassama, Alanyaspor formasıyla 31 maçta forma giyerken, devre arasında Al-Ahli'den Bursaspor'a transfer olan Sow ise çıktığı 11 maçta 4 gole imza attı.





TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ BADOU N'DIAYE

Senegal'de takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi de geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Badou N'diaye.



Sezon başında Osmanlıspor'dan Galatasaray'a transfer olan N'Diaye sarı-kırmızılı formayla ligin ilk yarısında 17 maça çıkarken, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Sezonun 2'nci devresinde Stoke City forması giyen N'Diaye, forma giydiği 13 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.





SENEGAL'İN SÜPER STARI

Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımında gösterdiği performans ile 2014-15 sezonunda İngiltere'nin Southampton takımına transfer olan Mane burada gösterdiği performans ile yükselişini devam ettirdi. Mane, geçirdiği 2 başarılı sezonun ardından 2016-17 sezonunda Liverpool'un yolunu tuttu. Bu sezon Liverpool formasıyla 44 maçta forma giyen Mane; 20 gol atıp, 9 asist yapma başarısı gösterdi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu gösterdiği başarılı performansla Senegal Milli takımının da vazgeçilmez isimleri arasında yerini aldı.





TARİHİNDE İKİNCİ KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3'üncü Tur'unu mağlup olmadan tamamlayarak Rusya'ya gelen Senegal Milli Takımı tarihinde ikinci Dünya Kupasına katıldı. 2002 yılında boy gösterdiği ilk Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa'yı geçerek grubu 2'nci sırada tamamlayan Senegal, son 16 Tur'unda ise İsveç'i turnuvanın dışına itmeyi başarmıştı. Çeyrek finalde Türkiye ile karşılaşan Senegal, uzatma dakikalarında İlhan Mansız'ın golüne engel olamayıp turnuvaya veda etmişti. Senegal'i daha önce takım kaptanlığını da yapmış olan Aliou Cisse çalıştırıyor.





POLONYA, LEWANDOWSKİ'YE GÜVENİYOR

Polonya için futbol resmi olarak 1919 yılında başlamış olsa da gerçek anlamda Almanya ile girilen savaşın sona ermesiyle 1946'da başladı. İlk şampiyonluğunu 1972 Münih Olimpiyatları'nda kazanan Polonya, 1974 FIFA Dünya Kupası ile 1982 FIFA Dünya Kupası'nı üçüncü olarak tamamladı.



Teknik direktör Nawalka Adam önderliğinde yeni bir oluşum içine giren Polonya, 2018 Dünya Kupası eleme maçlarında Danimarka müsabakası hariç, her maçta en az 2 gol atma başarısını gösterdi. Eleme maçlarında 28 gol kaydeden Polonya, kendi filelerinde ise 16 gol gördü.



2018 Dünya Kupası'nda yarın ilk maçına çıkacak olan Polonya Milli Takımı, Senegal'e karşı mücadele verecek. Polonya Milli Takımı'nda en etkili isim ise bu sene 7'nci kez Yılın En İyi Futbolcusu seçilen Lewandowski. Uluslararası maçlarda 55 golü bulunan ve bu sezon Bayern Münih Kulübü'nde oynadığı 49 maçta 41 gol atan 29 yaşındaki Lewandowski, hava toplarındaki hakimiyeti ve tekniği ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.