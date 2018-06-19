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ile sorunlar çözüldü

Trabzon, yıldız golcünün 1 milyon 300 bin Euro’luk alacağını hesabına yatırdı. Castillo’nun alacağı da kalmadı

Burak Yılmaz ile sorunlar çözüldü
Trabzonspor, 'a sözleşmesindeki madde gereği serbest kalmaması için ödenmesi gereken miktarı hesabına yatırarak, bu sorunu çözdü. Tecrübeli oyuncuya dün 1 milyon 300 bin Euro'luk bir ödeme yapıldı. Bordo-Mavililer ayrıca, Kolombiyalı kanat oyuncusu Fabian Castillo'nun da alacağını ödedi. Yıldız oyuncunun hesabına ise 180 bin Euro yatırıldı.
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