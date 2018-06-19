Trabzonspor, Burak Yılmaz'a sözleşmesindeki madde gereği serbest kalmaması için ödenmesi gereken miktarı hesabına yatırarak, bu sorunu çözdü. Tecrübeli oyuncuya dün 1 milyon 300 bin Euro'luk bir ödeme yapıldı. Bordo-Mavililer ayrıca, Kolombiyalı kanat oyuncusu Fabian Castillo'nun da alacağını ödedi. Yıldız oyuncunun hesabına ise 180 bin Euro yatırıldı.
Burak Yılmaz ile sorunlar çözüldü
Trabzon, yıldız golcünün 1 milyon 300 bin Euro’luk alacağını hesabına yatırdı. Castillo’nun alacağı da kalmadı
Etiketler: Burak Yılmaz , Trabzonspor
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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