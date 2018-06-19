;
Yol Durumu
  1. Etiyopyalı Şahin
  2. Faciadan dönüldü

gümbür gümbür

ilk devrede Panama defansın�� aşamadı. 2. yarı Mertens ve Lukaku (2)’nun golleriyle farka giden Belçika şampiyonaya süper bir başlangıç yaptı

Belçika gümbür gümbür
Belçika 'na süper bir başlangıç yaptı. G Grubu'nda ile birlikte grubun favorileri arasında gösterilen , Panama'yı 3-0 yenmeyi başardı. Belçika ilk yarıda daha atak bir futbol sergilese de pozisyonlar saman alevi gibi parlamaktan öteye geçemedi. 2. devre sahada bambaşka bir Belçika vardı. 47'de Mertens'in golüyle kilidi kıran Belçika 69 ve 75'te Lukaku'nun golleriyle farkı üçe çıkardı. Böylece Belçika gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atarken iddiasını ilk maçta ortaya koydu.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar