Belçika Dünya Kupası'na süper bir başlangıç yaptı. G Grubu'nda İngiltere ile birlikte grubun favorileri arasında gösterilen Belçika, Panama'yı 3-0 yenmeyi başardı. Belçika ilk yarıda daha atak bir futbol sergilese de pozisyonlar saman alevi gibi parlamaktan öteye geçemedi. 2. devre sahada bambaşka bir Belçika vardı. 47'de Mertens'in golüyle kilidi kıran Belçika 69 ve 75'te Lukaku'nun golleriyle farkı üçe çıkardı. Böylece Belçika gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atarken iddiasını ilk maçta ortaya koydu.
Belçika gümbür gümbür
Belçika ilk devrede Panama defansın�� aşamadı. 2. yarı Mertens ve Lukaku (2)’nun golleriyle farka giden Belçika şampiyonaya süper bir başlangıç yaptı
Etiketler: Belçika , Dünya Kupası , İngiltere
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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