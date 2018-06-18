İngiliz medyası, Trabzonspor'un Manchester City'nin U-23 takımının golcüsü Thierry Ambrose ile ilgilendiğini iddia etti. 21 yaşındaki golcü için Trabzonspor ile Bordeaux'un yarıştığı öne sürüldü. Karadeniz Fırtınası'nda golcü oyunculardan Dame N'Doye ile yollar ayrıldı. Hugo Rodallega ise Alanyaspor ile temasta.
Thierry Ambrose iddiası!
Etiketler: Thierry Ambrose , Manchester City , Trabzonspor
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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