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iddiası!

Thierry Ambrose iddiası!
İngiliz medyası, 'un 'nin U-23 takımının golcüsü Thierry Ambrose ile ilgilendiğini iddia etti. 21 yaşındaki golcü için Trabzonspor ile Bordeaux'un yarıştığı öne sürüldü. Karadeniz Fırtınası'nda golcü oyunculardan Dame N'Doye ile yollar ayrıldı. Hugo Rodallega ise Alanyaspor ile temasta.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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