;
Yol Durumu
  1. West Bromwich Albion Lens için geliyor
  2. Beşiktaş Obiang’ı istiyor

Sağ beke yeni aday

Sağ bek transferi için arayışlarını sürdüren ’ın ’dan Peres’i listesine aldığı iddia edildi

Sağ beke yeni aday Bruno Peres
İtalyan gazetelerinden Tuttosport, 'ın 'da forma giyen sağ bek ile ilgilendiğini yazdı. Bu oyuncuyu Torino'nun da istediğini öne süren gazete, "Beşiktaş Brezilyalı sağ bekin menajeriyle bir araya gelerek daha yüksek bir ücret önerdi. Görüşmeler sürüyor" yorumu yaptı.
Etiketler: , ,
  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar