İtalyan gazetelerinden Tuttosport, Beşiktaş'ın Roma'da forma giyen sağ bek Bruno Peres ile ilgilendiğini yazdı. Bu oyuncuyu Torino'nun da istediğini öne süren gazete, "Beşiktaş Brezilyalı sağ bekin menajeriyle bir araya gelerek daha yüksek bir ücret önerdi. Görüşmeler sürüyor" yorumu yaptı.
Sağ beke yeni aday Bruno Peres
Sağ bek transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın Roma’dan Peres’i listesine aldığı iddia edildi
Etiketler: Bruno Peres , Beşiktaş , Roma
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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