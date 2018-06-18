Gomis ile kritik toplantı

Galatasaray taraftarının gözbebeği Bafetimbi Gomis, yıllık alacağı ücretin artırılması için yönetime mesaj yollamıştı... Sarı-Kırmızılı yönetim ise FFP kuralları nedeniyle bu isteğe olumlu bir cevap vermemişti.
TEPKİDEN ÇEKiNİYOR
Galatasaray Yönetimi'nin yarın Gomis ile bir kez daha görüşeceği bildirildi. Fransız golcü, yıllık alacağının 4.5 milyon Euro'ya yükseltilmesini istiyor. Çin kulüpleri, Gomis'i transfer etmek için kapıda. Yönetim, oyuncudan para kazanmak istiyor ama taraftarın tepkisinden de korkuyor.
TEPKİDEN ÇEKiNİYOR
Galatasaray Yönetimi'nin yarın Gomis ile bir kez daha görüşeceği bildirildi. Fransız golcü, yıllık alacağının 4.5 milyon Euro'ya yükseltilmesini istiyor. Çin kulüpleri, Gomis'i transfer etmek için kapıda. Yönetim, oyuncudan para kazanmak istiyor ama taraftarın tepkisinden de korkuyor.
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