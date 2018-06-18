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ile kritik toplantı

G.Saray Yönetimi, yarın Bafetimbi ile i hakkında bir görüşme yapacak. Görüşme sonrası Gomis’in ’e transfer olup olmayacağı belli olacak

Gomis ile kritik toplantı
Galatasaray taraftarının gözbebeği Bafetimbi Gomis, yıllık alacağı ücretin artırılması i yönetime mesaj yollamıştı... Sarı-Kırmızılı yönetim ise FFP kuralları nedeniyle bu isteğe olumlu bir cevap vermemişti.

TEPKİDEN ÇEKiNİYOR
Galatasaray Yönetimi'nin yarın Gomis ile bir kez daha görüşeceği bildirildi. Fransız golcü, yıllık alacağının 4.5 milyon Euro'ya yükseltilmesini istiyor. Çin kulüpleri, Gomis'i etmek için kapıda. Yönetim, oyuncudan para kazanmak istiyor ama taraftarın tepkisinden de korkuyor.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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