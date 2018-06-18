Giuliano & Josef 22 milyon €

UEFA ile imzalanan Finansal Fair Play anlaşması gereğince sattığı kadar oyuncu borservisli oyuncu alabilecek olan Fenerbahçe kaynak arayışına devam ediyor.
TRANSFERE KAYNAK
Fernandao'yu 3 milyon dolar karşılığında satan Fenerbahçe, takımın as oyuncuları olmasına karşın Giuliano ve Josef'i değerini bulması durumunda satma kararı aldı. Josef için Premier Lig kulüplerinden 12 milyon Euro civarında teklif geldiği biliniyor. Giuliano'ya ise Bundesliga'dan Wolsfsburg'un ilgisi var. Teklif 10 milyon Euro'yu bulursa satış gerçekleşecek. Her iki futbolcudan toplam 22 milyon Euro gelir bekleyen Fenerbahçe yönetimi bu parayı kadro yapılandırmasında kullanacak.
TRANSFERE KAYNAK
Fernandao'yu 3 milyon dolar karşılığında satan Fenerbahçe, takımın as oyuncuları olmasına karşın Giuliano ve Josef'i değerini bulması durumunda satma kararı aldı. Josef için Premier Lig kulüplerinden 12 milyon Euro civarında teklif geldiği biliniyor. Giuliano'ya ise Bundesliga'dan Wolsfsburg'un ilgisi var. Teklif 10 milyon Euro'yu bulursa satış gerçekleşecek. Her iki futbolcudan toplam 22 milyon Euro gelir bekleyen Fenerbahçe yönetimi bu parayı kadro yapılandırmasında kullanacak.
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