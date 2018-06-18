Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında yaşı küçük olduğu için lisansı çıkartılamayan, 2. yarıda ise fazla forma şansı bulamayan Eljif Elmas'tan yeni yönetim patlama bekliyor. 18 yaşındaki Eljif Elmas sezona fit girebilmek için şimdiden hazırlanıyor.
Eljif Elmas daha çok süre alacak
Etiketler: Eljif Elmas
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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