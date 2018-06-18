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daha çok süre alacak

Eljif Elmas daha çok süre alacak
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında yaşı küçük olduğu için lisansı çıkartılamayan, 2. yarıda ise fazla forma şansı bulamayan Eljif Elmas'tan yeni yönetim patlama bekliyor. 18 yaşındaki Eljif Elmas sezona fit girebilmek için şimdiden hazırlanıyor.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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