Canlı | İsveç - Güney Kore

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç ile Güney Kore, F Grubu'nda yapacakları maçla tarihlerinde 5. kez karşılaşıyorlar...

İSVEÇ - GÜNEY KORE

STAT: Nizhny Novgorod

SAAT: 15.00

YAYIN: TRT 1

İSVEÇ: Olsen, Lustig, Jansson, Granqvist, Augustinsson, Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Berg, Toivonen

TEKNİK DİREKTÖR: Jan Andersson

GÜNEY KORE: Kim Yong Lee, Park Joo-Ho, Young-Gwon Kim, Jang Hyun-Soo, Shin-Wook Kim, Koo Ja-Cheol, Lee Jae-Sung, Ki Sung-Yong, Kim Min-Woo, Heug-Min Son, Hwang Hee-Chan

TEKNİK DİREKTÖR: Tae-Yong Shin