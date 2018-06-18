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Canlı | İsveç - Güney Kore

2018 Dünya Kupası'nda F Grubu'nda İsveç ile Güney Kore karşı karşıya geliyor...

Canlı | İsveç - Güney Kore

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç ile Güney Kore, F Grubu'nda yapacakları maçla tarihlerinde 5. kez karşılaşıyorlar...

İSVEÇ - GÜNEY KORE

STAT: Nizhny Novgorod
SAAT: 15.00
YAYIN: TRT 1

İSVEÇ: Olsen, Lustig, Jansson, Granqvist, Augustinsson, Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Berg, Toivonen
TEKNİK DİREKTÖR: Jan Andersson

GÜNEY KORE: Kim Yong Lee, Park Joo-Ho, Young-Gwon Kim, Jang Hyun-Soo, Shin-Wook Kim, Koo Ja-Cheol, Lee Jae-Sung, Ki Sung-Yong, Kim Min-Woo, Heug-Min Son, Hwang Hee-Chan
TEKNİK DİREKTÖR: Tae-Yong Shin

  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 15:15
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