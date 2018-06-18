Canlı I Tunus-İngiltere

2018 Dünya Kupası'nda G Grubu mücadelesinde İngiltere, Tunus ile karşılaşıyor. 21.00'da Volgograd Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşmayı Kolombiya Futbol Federasyonu'ndan Wilmar Roldan yönetecek. Roldan'ın yardımcılıklarını Alexander Guzman ve Cristian de la Cruz yapacak.

İLK 11'LER

Tunus: Hassen, S Ben Youssef, Meriah, F Ben Youssef, Badri, Khazri, Bronn, Maaloul, Sassi, Skhiri, Sliti.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Henderson, Young, Lingard, Dele, Sterling, Kane

TUNUS - İNGİLTERE

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İNGİLTERE, AFRİKA TAKIMLARINA KAYBETMİYOR

İngiltere Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda hiçbir Afrika takımına kaybetmedi. Şimdiye dek 6 kez Afrika takımlarıyla Dünya Kupası'nda karşılaşan İngiltere bu maçların 3'ünden galibiyetle ayrılırken 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İngilizler bu maçların 5'inde kalelerini gole kapadı. Öte yandan Tunus Milli Futbol takımı, tarihinde oynadığı 12 Dünya Kupası karşılaşmasında sadece 1 kez kalesini gole kapamayı başarabildi.

İNGİLTERE ELEME MAÇLARINDA KAYBETMEDİ

İngiltere Milli Takımı'nın eski savunma oyuncularından Gareth Southgate'in teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere, Avrupa elemelerinde Slovakya, İskoçya, Slovenya, Litvanya ve Malta ile mücadele etti. Elemelerde çıktığı 10 maçın 8'inden galip ayrılan ve beraberliklerini İskoçya ve Slovenya deplasmanlarında alan İngiltere, F Grubu'nu 26 puanla namağlup lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı. Eleme maçlarında rakip ağları 18 kez havalandırırken kalesinde sadece 3 gole izin veren İngiltere, Rusya 2018 biletine şu sonuçlarla ulaştı.

TUNUS'UN ELEME MACERASI

Tunus'un eski milli futbolcularından Nabil Maaloul'un çalıştırdığı Tunus, Afrika elemeleri 2. turunda Moritanya'yı iki maçta da 2-1 mağlup ederek 3. turda grup aşamasına kaldı. Üçüncü turda Demokratik Kongo, Gine ve Libya ile mücadele eden Tunus, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik ile 14 puan toplayıp, namağlup lider olarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı. Her iki turda toplam 8 maçta 15 gol atan ve kalesinde 6 gol gören Tunus, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla elde etti.