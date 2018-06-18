Brezilya'dan şok kayıp... Dünya Kupası'nın en iddialı takımları arasında yer alan Sambacılar, E Grubu'ndaki ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf olan Brezilya, 20. dakikada Coutinho'nun attığı şık golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı Sambacılar'ın tek farklı üstünlüğü ile sona erdi. 50. dakikada Steve Zuber'in yakın mesafeden topu kafayla ağlara yolladı ve skora denge geldi. İsviçre ile 1-1 berabere kalan Brezilya, kupanın ilk haftasında Arjantin ve Almanya'dan sonra kayıp yaşayan üçüncü favori ülke oldu.
Brezilya modaya uydu
Coutinho’nun 20. dakikada attığı golle öne geçen Brezilya, 50’de Steve Zuber’in golüne engel olamadı ve İsviçre ile puanları paylaştı...
Etiketler: Brezilya , Dünya Kupası , Steve Zuber , İsviçre
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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