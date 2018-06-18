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modaya uydu

Coutinho’nun 20. dakikada attığı golle öne geçen , 50’de ’in golüne engel olamadı ve ile puanları paylaştı...

Brezilya modaya uydu
Brezilya'dan şok kayıp... 'nın en iddialı takımları arasında yer alan Sambacılar, E Grubu'ndaki ilk maçında ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf olan , 20. dakikada Coutinho'nun attığı şık golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı Sambacılar'ın tek farklı üstünlüğü ile sona erdi. 50. dakikada 'in yakın mesafeden topu kafayla ağlara yolladı ve skora denge geldi. İsviçre ile 1-1 berabere kalan Brezilya, kupanın ilk haftasında Arjantin ve Almanya'dan sonra kayıp yaşayan üçüncü favori ülke oldu.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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