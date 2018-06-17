Dünya Kupası C Grubu'ndaki mücadelede Fransa, zorlandığı maçta Avustralya'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 55. dakikasında Griezmann'a yapılan harekette hakem VAR'a başvurdu ve penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Griezmann topu ağlara gönderdi. Avustralya bu golden 3 dakika sonra penaltı kazandı. Umtiti'nin eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Jedinak skoru eşitledi. Fransa ilginç bir golle 80'de bir kez daha öne geçti. Giroud ile duvar pasına giren Paul Pogba, ceza sahasının hemen içersinden şutunu çekti, Aziz Behich'ten de seken top üst direğe çarparak kale çizgisini geçti. Pogba'nın golünde Gol Çizgisi teknolojisi devreye girdi ve hakem golü verdi:2-1.
Teknolojik Fransa
Kupanın favorilerinden Fransa, Avustralya’yı VAR ve Gol Çizgisi teknolojisinin yardımıyla devirmeyi başard
Etiketler: Dünya Kupası , Fransa , Paul Pogba , Gol çizgisi , Avustralya
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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