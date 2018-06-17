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Josef Ada’ya çok yakın

Josef kararı yönetime bıraktı. Yönetim de e kaynak yaratmak için futbolcuyu en iyi fiyata satma kararaı ldı

Josef Ada’ya çok yakın
Geçen sezon takımın en istikrarlı oyuncularından birisi olmasına karşın, satışı sürekli gündemde olan Josef de Souza'nın geleceği yavaş yavaş şekilleniyor. futbolcu takımdaki geleceği ile ilgili kararı yönetime bırakmıştı. Gerekirse yeni sözleşme imzalayayacağını da ifade etmişti. Ancak finansal fair play nedeniyle e kaynak oluşturmak isteyen yönetim Watford ve 'ten gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
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