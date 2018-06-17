Geçen sezon takımın en istikrarlı oyuncularından birisi olmasına karşın, satışı sürekli gündemde olan Josef de Souza'nın geleceği yavaş yavaş şekilleniyor. Brezilyalı futbolcu takımdaki geleceği ile ilgili kararı yönetime bırakmıştı. Gerekirse yeni sözleşme imzalayayacağını da ifade etmişti. Ancak finansal fair play nedeniyle transfere kaynak oluşturmak isteyen yönetim Watford ve West Bromwich'ten gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Josef Ada’ya çok yakın
Josef kararı yönetime bıraktı. Yönetim de transfere kaynak yaratmak için Brezilyalı futbolcuyu en iyi fiyata satma kararaı ldı
Etiketler: transfer , West Bromwich , Brezilyalı
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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