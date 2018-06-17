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Fener'e modeli

unun ve ’nın ana felsefesi ‘’ Cocu ile ’ye geliyor. 4-3-3 sistemi ile beraber topa sahip olan, ayağa pas yapan, hücumu düşünen bir ekole geçiş yapılacak

Fenere Barcelona modeli

Merakla beklenen "Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak" sorusunun cevabı büyük oranda belli olurken, Sarı-Lacivertli kulübün anlayışında da köklü bir değişiklik olacak. 'nun takımın başına geçmesiyle Hollanda ve Barcelona'nın sistemine geçiş yapacak.

​KÖKLÜ DEĞİŞİM YAŞANACAK
4-3-3 dizilişi, ayağa pas, oyunun ve topun kontrolünü sürekle elinde tutma ve hücumu düşenen ekol, Fenerbahçe'nin tüm alt yapı takımlarında da uygulanacak. Bu sezonun transferleri de bu yapıya uygun olacak.

​COCU'NUN GELİŞİ ÖNE ALINDI
Phillıp Cocu'nun menajeri Rob Jansen'in cuma akşamı İstanbul'a gelmesinin ardından, Cocu'nun da 1 hafta içinde gelmesi bekleniyordu. Ancak Cocu'nun gelişinin öne alındığı öğrenildi.

​HEMEN HAREKETE GEÇİLECEK
Fenerbahçe yönetiminin de Cocu için bugün resmi bir açıklamada bulunabileceği de gelen haberler arasında. Ali Koç ve ekibi yeni hocanın bir an önce belli olup, tranfser için harekete geçilmesini istiyor.

HOLLANDA LİGİNE AMBARGO KOYDU
SON 4 sezonda PSV Eindhoven ile 3 şampiyonluk yaşayan Phillip Cocu, Fenerbahçe ile birlikte teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açacak. Geçiş dönemini en az sıkıntıyla atlatmak için de en doğru takviyelerin yapılması gerekiyor.

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