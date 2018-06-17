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  1. Süper Lig'de yeni sezonun ismi belli oldu

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20108 'nda E Grubu'ndaki heyecan - mücadelesiyle başladı.

Canlı | Kosta Rika - Sırbistan

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA 'nda heyecan sürüyor! E Grubu'ndaki ilk maçta ile , tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Kosta Rika ve Sırbistan'ın bulunduğu E Grubu'nda turnuvanın güçlü şampiyonluk adaylarından Brezilya'nın yanı sıra İsviçre de yer alıyor.

SAAT: 15:00
HAKEM: Malang Diedhiou
YAYIN: TRT 1
STAT: Samara Arena

KOSTA RİKA: Navas, Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Calvo, Venegas, Guzman, Borges, Ruiz, Urena

SIRBİSTAN: Stojkovic, Ivanovic, Tosic, Milenkovic, Kolarov, Matic, Milivojevic, Milinkovic-Savic, Tadic, Ljajic, Mitrovic

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  • 17 Haziran 2018, Pazar 15:03
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