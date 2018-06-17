Canlı | Kosta Rika - Sırbistan

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor! E Grubu'ndaki ilk maçta Kosta Rika ile Sırbistan, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Kosta Rika ve Sırbistan'ın bulunduğu E Grubu'nda turnuvanın güçlü şampiyonluk adaylarından Brezilya'nın yanı sıra İsviçre de yer alıyor.



SAAT: 15:00

HAKEM: Malang Diedhiou

YAYIN: TRT 1

STAT: Samara Arena

KOSTA RİKA: Navas, Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Calvo, Venegas, Guzman, Borges, Ruiz, Urena

SIRBİSTAN: Stojkovic, Ivanovic, Tosic, Milenkovic, Kolarov, Matic, Milivojevic, Milinkovic-Savic, Tadic, Ljajic, Mitrovic