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  1. Sırbistan Kosta Rika engelini tek golle geçti

Canlı I -

Rusya'da düzenlenen 'nda ile karşılaşıyor. Peki bu mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

Canlı I Brezilya-İsviçre

Heyecanla beklenen başladı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen ilk maçında ile karşılaşıyor.

İŞTE 11'LER
BREZİLYA: Alisson; Danilo, , Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar

İSVİÇRE: Sommer, Rodriguez, Akanji, Schar, Lichtsteiner, Xhaka, Behrami, Dzemaili, Zuber, Shaqiri, Seferovic

ALMANYA'DAN 7 GOL YEMİŞLERDİ

Evindeki kupanın yarı finalinde Almanya'dan 7 gol yiyerek elenen Brezilya, Rusya'ya umutlu geldi. Atletik ve yetenekli oyuncularıyla şampiyonluğa göz koydular. En büyük kozları ise Neymar olacak.

RENK PEŞİNDELER

İsviçre katıldığı bir kupaya daha renk katma peşinde... Kadrosu yaşlanıyor ancak yetenekli yıldızları son bir kez tüm güçleriyle sahada olacak. Xhaka yine takımın beyni pozisyonunda. Hücum hattında güvendikleri isim ise Seferovic.

BREZİLYA-İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

2018 Dünya Kupası'nda Brezilya ile İsviçre karşılaşıyor. Rostov Arena'da oynanacak olan mücadeleyi Cesar Ramos (Meksika) yönetecek. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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  • 17 Haziran 2018, Pazar 20:47
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