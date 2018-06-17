Heyecanla beklenen 2018 Dünya Kupası başladı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya ilk maçında İsviçre ile karşılaşıyor.



İŞTE 11'LER

BREZİLYA: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar

İSVİÇRE: Sommer, Rodriguez, Akanji, Schar, Lichtsteiner, Xhaka, Behrami, Dzemaili, Zuber, Shaqiri, Seferovic

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ALMANYA'DAN 7 GOL YEMİŞLERDİ

Evindeki kupanın yarı finalinde Almanya'dan 7 gol yiyerek elenen Brezilya, Rusya'ya umutlu geldi. Atletik ve yetenekli oyuncularıyla şampiyonluğa göz koydular. En büyük kozları ise Neymar olacak.

RENK PEŞİNDELER

İsviçre katıldığı bir kupaya daha renk katma peşinde... Kadrosu yaşlanıyor ancak yetenekli yıldızları son bir kez tüm güçleriyle sahada olacak. Xhaka yine takımın beyni pozisyonunda. Hücum hattında güvendikleri isim ise Seferovic.

BREZİLYA-İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

2018 Dünya Kupası'nda Brezilya ile İsviçre karşılaşıyor. Rostov Arena'da oynanacak olan mücadeleyi Cesar Ramos (Meksika) yönetecek. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak TRT 1'den naklen yayınlanacak.