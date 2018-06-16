Yasin Öztekin için görüşme zamanı

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin konusunda önümüzdeki hafta önemli gelişmeler yaşanabilir... Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan milli futbolcunun menajeri, Sarı-Kırmızılılar'la masaya oturacak.
FEDA YAP 1 YILLIK İMZALA!
Abdurrahim Albayrak'la yapılacak görüşmede Yasin'in geleceği büyük ihtimalle netleşecek. Galatasaray'ın yıllık maaşını düşürerek 1 yıllık yeni bir teklif yapacağı belirtiliyor.
FEDA YAP 1 YILLIK İMZALA!
Abdurrahim Albayrak'la yapılacak görüşmede Yasin'in geleceği büyük ihtimalle netleşecek. Galatasaray'ın yıllık maaşını düşürerek 1 yıllık yeni bir teklif yapacağı belirtiliyor.
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