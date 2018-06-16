Beklenen transfer gerçekleşti ve Trabzonsporlu Okay Yokuşlu, La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İspanyol kulübü sosyal medya hesaplarından transferi duyurdu. Celta Vigo, Okay'un bonservisi için 3 milyon Euro'su peşin olmak üzere 6 milyon Euro ödeyecek.
Ve Okay resmen Celta Vigo’da
Etiketler: Celta Vigo , La Liga , transfer
- 16 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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