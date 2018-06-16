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Yol Durumu
  1. Valbuena için “Kalmalı” dedi
  2. Trabzon şov yapacak

Ve Okay resmen ’da

Beklenen gerçekleşti ve Trabzonsporlu Okay Yokuşlu, La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İspanyol kulübü sosyal medya hesaplarından transferi duyurdu. , Okay'un bonservisi için 3 milyon Euro'su peşin olmak üzere 6 milyon Euro ödeyecek.
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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