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Valbuena için “Kalmalı” dedi

Adım adım Fener’e yaklaşan Cocu, Valbuena’nın takımda kalmasının gerektiğini ’ye ifade etti

Valbuena için “Kalmalı” dedi

Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmaya çok yaklaşan Cocu'nun Comolli ile yaptığı görüşmede Valbuena'nın takımda olması gereken bir isim olduğunu söylediği bildirildi.

TAM SİSTEME GÖRE ...
Bu durumda Cocu'nun imzayı atmasıyla birlikte Valbuena'nın takımda kalması hemen hemen kesinleşecek. Holllandalı teknik adamın, Valbuena'nın sistimine uygun bir isim olduğunu söylediği de öğrenildi.

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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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