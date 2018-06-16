Valbuena için “Kalmalı” dedi

Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmaya çok yaklaşan Cocu'nun Comolli ile yaptığı görüşmede Valbuena'nın takımda olması gereken bir isim olduğunu söylediği bildirildi.



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Bu durumda Cocu'nun imzayı atmasıyla birlikte Valbuena'nın takımda kalması hemen hemen kesinleşecek. Holllandalı teknik adamın, Valbuena'nın sistimine uygun bir isim olduğunu söylediği de öğrenildi.