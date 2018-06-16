Soldado’dan net mesaj

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado sarı-lacivertli ekipte kalmak istiyor. Birçok Çin ve Arap ekibinin Soldado'yu transfer etmek için iletişime geçtiği iddia edilirken 33 yaşındaki futbolcu ise bir sezon daha takımda kalıp yapılacak yeni oluşumda şampiyonluk yaşamayı hedefliyor.
TAKIMDAKİ TEK SANTRFOR
Soldado, "İstanbul'da mutluyum. Taraftarla ve takım arkadaşlarımla iletişimim çok iyi. Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" diyerek yeni yönetime net bir mesaj verdi. Fernandao'nun satılması, Janssen'in Tottenham'a dönmesinin ardından takımda tek forvet kalan Soldado geçtiğimiz sezon ligde 26 maçta 9 gol ve 5 asistle oynamıştı.
TAKIMDAKİ TEK SANTRFOR
Soldado, "İstanbul'da mutluyum. Taraftarla ve takım arkadaşlarımla iletişimim çok iyi. Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" diyerek yeni yönetime net bir mesaj verdi. Fernandao'nun satılması, Janssen'in Tottenham'a dönmesinin ardından takımda tek forvet kalan Soldado geçtiğimiz sezon ligde 26 maçta 9 gol ve 5 asistle oynamıştı.
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