Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda bugün oynanacak 4 maçın 3'ünde takımlar ilk kez birbirleriyle karşılaşacak. D Grubu'nda Arjantin- İzlanda ve Hırvatistan-Nijerya, C Grubu'nda da Peru-Danimarka maçlarında takımlar tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacak.
Rusya’da ‘İlklerin’ günü yaşanacak
Dünya Kupası’nda bugün oynanacak 4 maçın 3’ünde rakipler ilk kez karşılaşacak.
Etiketler: Dünya Kupası , Rusya , FIFA
- 16 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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