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’da ‘İlklerin’ günü yaşanacak

’nda bugün oynanacak 4 maçın 3’ünde rakipler ilk kez karşılaşacak.

Rusya’da ‘İlklerin’ günü yaşanacak
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 'nda bugün oynanacak 4 maçın 3'ünde takımlar ilk kez birbirleriyle karşılaşacak. D Grubu'nda Arjantin- İzlanda ve Hırvatistan-Nijerya, C Grubu'nda da Peru-Danimarka maçlarında takımlar tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacak.
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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