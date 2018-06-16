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Neustadter huzursuz oldu!

Neustadter huzursuz oldu!
Rusya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda sürpriz bir şekilde yer almayan Neustadter, Fenerbahçe yönetiminin de stoper arayışı içinde olmasıyla iyice huzursuz oldu. Şimdiye kadar kendisine bir bilgil verilmemiş olması Rus stoperi strese sokmuş durumda. Neustadter'in piyasası düşse de bazı Rus ve Alman ekiplerinin ilgisi devam ediyor.
  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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