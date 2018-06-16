Musa ile sıcak temas

UEFA ile beklenen protokolü imzaladıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gündem yavaş yavaş ısınıyor... İlk olarak bonservisi elinde olan ve kiralık futbolculara yönelen Sarı-Kırmızılılar'da Ahmed Musa sesleri yükseliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kanat-forvet istemesi nedeniyle arayışlar yapan yönetim ve scout ekibi, Nijeryalı yıldızda karar kıldı. Galatasaray hem Ahmed Musa ile hem de kulübü Leicester City ile resmi görüşmelere start verdi.



LEİCESTER CİTY GÖZDEN ÇIKARDI

Ada ve Rus basınına da yansıyan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Leicester City'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. İngiliz kulübünün 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Musa'yı gözden çıkardığı belirtiliyor. Yıldız futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arasında eski kulübü CSKA'ya kiralanmıştı. Rus kulübünün satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtiliyor.



ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Şu anda Nijerya Milli Takımı'nın kampında bulunan Ahmed Musa'nın menajeriyle yapılan görüşmenin de olumlu geçtiği öğrenildi... 25 yaşındaki forvetin Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'da oynamak istediği ifade ediliyor. 2016 yılında 20 milyon Euro karşılığında CSKA'dan Leicester'a transfer olan Musa, Premier Lig'de bekleneni veremedi.

ZENIT DE ONU İSTİYOR​

Cimbom'un 1 numaralı forvet adayı olan Ahmed Musa'ya Rus kulübü Zenit'in de talip olduğu belirtiliyor... Hatta Zenit'in Leicester City ile temasa geçtiği ve 8 milyon Euro teklif ettiği belirtiliyor. Ancak Leicester'in bu rakamı çok az bulduğu gelen bilgiler arasında...