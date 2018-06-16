Canlı | Fransa - Avustralya

Fransa-Avustralya maçı ile Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu'nun ilk maçında turnuvanın favorilerinden biri olan Fransa galibiyet arıyor. Kadrosundaki oyuncuların değeri ile turnuvanın en değerli takımı olan Horozlar rakibi karşısında galibiyete yakın taraf olarak görülse de Avustralya sürpriz kovalıyor.

KADROLAR

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Tolisso, Kante, Dembele, Griezmann, Mbappe

YEDEKLER: Mandanda, Areola, Kimpembe, Rami, Sidibe, Mendy, Lemar, Matuidi, N'Zonzi, Fekir, Thauvin, Giroud

TEKNİK DİREKTÖR: Didier Deschamps

AVUSTRALYA: Ryan, Aziz Behich, Risdon, Milligan, Sainsbury, Rogic, Mooy, Jedinak, Leckie, Kruse, Nabbout

YEDEKLER: Jones, Vukovic, Degenek, Meredith, Jurman, Luongo, Arzani, Irvine, Cahill, Juric, Maclaren, Petratos

TEKNİK DİREKTÖR: Bert van Marwijk

SAAT: 13:00

HAKEM: Andres Cunha

STAT: Kazan Arena

YAYIN: TRT 1

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Avustralya, C Grubu'nun ilk maçında karşı karşıya gelecek. Kazan şehrindeki Kazan Arena'da oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak. Bu karşılaşma, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın da en erken başlayan maçı.

5. RANDEVU

Fransa ile Avustralya, Rusya'da yapacakları maçla 5. kez karşılaşacak. İki ülke A milli futbol takımları, bugüne kadar 1'i resmi 3'ü özel maç olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi.

Oynanan 4 maçta Fransa 2, Avustralya 1 galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu müsabakalarda Fransa 8 gol atarken, Avustralya 2 kez gol sevinci yaşadı.