Canlı | Arjantin - İzlanda

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Arjantin Milli Takımı, tarihinde 3. kez şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak. Daha önce 16 kez bu organizasyonda boy gösteren Arjantin, 1978 ve 1986'dan sonra üçüncü kez kupaya uzanmak istiyor. İzlanda Milli Takımı ise tarihinde ilk kez dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yer alıyor...

SAAT: 16:00

HAKEM: Szymon Marciniak

STAT: Spartak

YAYIN: TRT 1

ARJANTİN: Caballero; Tagliafico, Otamendi, Rojo, Salvio; Mascherano, Biglia; Meza, Messi, Di María; Agüero.

İZLANDA: Halldórsson; Árnason, Saevarsson, R.Sigurdsson, Magnusson; Gudmundsson, Gunnarsson, Hallfredsson; Bjarnason, Finnbogason, G.Sigurdsson.

D Grubu'nun ilk karşılaşması olma özelliğini de taşıyan Arjantin-İzlanda mücadelesi, başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak oynanıyor.

Arjantin ve İzlanda'nın yer aldığı D Grubu'nda Avrupa'dan Hırvatistan ve Afrika temsilcisi Nijerya da yer alıyor.

ARJANTİN, 3. ŞAMPİYONLUĞUNUN PEŞİNDE

Dünya kupalarının en deneyimli takımlarından olan Arjantin, 17. kez bu büyük organizasyonda boy gösteriyor.

1978'de Arjantin'de ve 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarında şampiyonluğa ulaşan "Tangocular", Rusya'da üçüncü kez kupayı havaya kaldırmayı hedefliyor.

Katıldığı 16 Dünya Kupası'nda 77 maça çıkan Arjantin, 42 galibiyet, 14 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 131 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 84 gol gördü.



ARJANTİN SON FİNALİST!

Güney Amerika ekibi, Rusya'daki Dünya Kupası'na son finalist unvanı ile katılıyor. Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı bir önceki turnuvada finale yükselen Arjantin, Almanya ile karşı karşıya gelmişti.

Arjantin, 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlanan final maçını 113. dakikada Mario Götze'nin attığı golle 1-0 kaybederek kupayı kaçırmıştı.

İZLANDA, PERİ MASALINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR!

Dünya Kupası'na ilk kez katılan İzlanda, ilk maçında turnuvanın şampiyonluk adaylarından Arjantin'in karşısına çıkıyor.

İzlanda, Panama ile birlikte Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele edecek iki ekipten biri unvanını taşıyor.

İzlanda, Avrupa elemelerinde Hırvatistan, Türkiye ve Ukrayna'nın önünde grubunu lider bitirip, Dünya Kupası biletini alarak önemli bir başarıya imza atmıştı.