Bas Dost’a 4 milyon Euro

Beşiktaş kadrosuna yıldız bir golcü katmakta kararlı... Siyah-Beyazlılar, Sporting Lizbon ile yollarını ayıran 29 yaşındaki golcü Bas Dost'un peşinde... Kara Kartal'ın Hollandalı yıldıza yıllık 4 milyon Euro önerdiği ve beklemeye geçtiği bildirildi. Vagner Love ve Alvaro Negredo ile yollarını ayıracak Siyah-Beyazlılar, Bas Dost'u transfer ederek gol sorununa da çözüm bulacak.
VERGİ FAKTÖRÜ KARTAL'IN AVANTAJI
Bas Dost'u İspanya'nın köklü takımlarından Sevilla da kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibinin de yıllık ücrette 4 milyon Euro'ya kadar çıktığı öğrenildi. Ancak İspanya'da vergi oranları yüksek olduğu için Bas Dost'un alacağı ücret de düşmüş olacak.
UEFA BONSERVİS ÜCRETİ BELİRLEYECEK
Hollandalı yıldız Bas Dost, Sporting Lizbon ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Kulübüyle sözleymesi 2020'de bitiyordu. UEFA bu gibi durumlarda oyuncunun bonservisini kendisi belirliyor ve transfer edecek kulüp bu ücreti ödemek zorunda kalıyor.
TAM BİR GOL MAKİNESİ
29 yaşındaki Bast Dost, bu sezon Sporting Lizbon'la 30 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 27 gole imza attı...
VERGİ FAKTÖRÜ KARTAL'IN AVANTAJI
Bas Dost'u İspanya'nın köklü takımlarından Sevilla da kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibinin de yıllık ücrette 4 milyon Euro'ya kadar çıktığı öğrenildi. Ancak İspanya'da vergi oranları yüksek olduğu için Bas Dost'un alacağı ücret de düşmüş olacak.
UEFA BONSERVİS ÜCRETİ BELİRLEYECEK
Hollandalı yıldız Bas Dost, Sporting Lizbon ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Kulübüyle sözleymesi 2020'de bitiyordu. UEFA bu gibi durumlarda oyuncunun bonservisini kendisi belirliyor ve transfer edecek kulüp bu ücreti ödemek zorunda kalıyor.
TAM BİR GOL MAKİNESİ
29 yaşındaki Bast Dost, bu sezon Sporting Lizbon'la 30 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 27 gole imza attı...
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