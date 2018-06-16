Hırvatistan-Nijerya maçı ile Dünya Kupası heyecanı sürecek. D Grubu'nda yer alan iki takım da turnuvaya iyi başlamanın hesaplarını yaparken, Hırvatistan otoriteler tarafından rakibine göre daha avantajlı görülüyor. Diğer yandan Nijerya'nın ise yeni jenerasyonu ile neler yapacağı merak konusu.
HIRVATİSTAN - NİJERYA
STAT: Kaliningrad
SAAT: 22:00
YAYIN: TRT 1
HAKEM: Ricci Sandro
HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Modric, Rebic, Kramaric, Perisic, Mandzukic
YEDEKLER: Livakovic, L. Kalinic, Corluka, Badelj, Kovacic, Brozovic, Jedvaj, Bradaric, Caleta-Car, N.Kalinic, Pjaca, Pivaric
TEKNİK DİREKTÖR: Dalic Zlatko
NİJERYA: Uzoho, Abdullahi, Ekong, Balogun, Idowu, Etebo, Ndidi, Mikel, Iwobi, Moses, Ighalo
YEDEKLER: Ezenwa, Akpeyi, Ebuehi, Musa, Ogu, Nwankwo, Onazi, Omeruo, Awaziem, Iheanacho, Echiejile, Obi
TEKNİK DİREKTÖR: Gernot Rohr
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