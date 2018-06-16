Hırvatistan-Nijerya maçı ile Dünya Kupası heyecanı sürecek. D Grubu'nda yer alan iki takım da turnuvaya iyi başlamanın hesaplarını yaparken, Hırvatistan otoriteler tarafından rakibine göre daha avantajlı görülüyor. Diğer yandan Nijerya'nın ise yeni jenerasyonu ile neler yapacağı merak konusu.

HIRVATİSTAN - NİJERYA

STAT: Kaliningrad

SAAT: 22:00

YAYIN: TRT 1

HAKEM: Ricci Sandro

HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Modric, Rebic, Kramaric, Perisic, Mandzukic

YEDEKLER: Livakovic, L. Kalinic, Corluka, Badelj, Kovacic, Brozovic, Jedvaj, Bradaric, Caleta-Car, N.Kalinic, Pjaca, Pivaric

TEKNİK DİREKTÖR: Dalic Zlatko



NİJERYA: Uzoho, Abdullahi, Ekong, Balogun, Idowu, Etebo, Ndidi, Mikel, Iwobi, Moses, Ighalo

YEDEKLER: Ezenwa, Akpeyi, Ebuehi, Musa, Ogu, Nwankwo, Onazi, Omeruo, Awaziem, Iheanacho, Echiejile, Obi

TEKNİK DİREKTÖR: Gernot Rohr

