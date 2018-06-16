;
Yol Durumu
  1. Danimarka Peru'yu tek golle geçti

D Grubu'nda Hırvatistan, ile karşılaşıyor

Hırvatistan, ile D Grubu maçında karşılaşıyor. Grubun favorileri arasında yer alan Hırvatistan bu maçta 3 puan hedefliyor. Diğer yandan Nijerya'nın performansı ise merak konusu... Maçı canlı izlemek isteyenler, "Hırvatistan-Nijerya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor.

Hırvatistan - Nijerya | CANLI YAYIN

Hırvatistan- maçı ile Dünya Kupası heyecanı sürecek. D Grubu'nda yer alan iki takım da turnuvaya iyi başlamanın hesaplarını yaparken, Hırvatistan otoriteler tarafından rakibine göre daha avantajlı görülüyor. Diğer yandan Nijerya'nın ise yeni jenerasyonu ile neler yapacağı merak konusu.

HIRVATİSTAN - NİJERYA

STAT: Kaliningrad
SAAT: 22:00
YAYIN: TRT 1
HAKEM: Ricci Sandro

HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Modric, Rebic, Kramaric, Perisic, Mandzukic
YEDEKLER: Livakovic, L. Kalinic, Corluka, Badelj, Kovacic, Brozovic, Jedvaj, Bradaric, Caleta-Car, N.Kalinic, Pjaca, Pivaric
TEKNİK DİREKTÖR: Dalic Zlatko

NİJERYA: Uzoho, Abdullahi, Ekong, Balogun, Idowu, Etebo, Ndidi, Mikel, Iwobi, Moses, Ighalo
YEDEKLER: Ezenwa, Akpeyi, Ebuehi, Musa, Ogu, Nwankwo, Onazi, Omeruo, Awaziem, Iheanacho, Echiejile, Obi
TEKNİK DİREKTÖR: Gernot Rohr

Etiketler: , , ,
  • 16 Haziran 2018, Cumartesi 21:57
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ