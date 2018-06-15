Galatasaray Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sarı- Kırmızılılar ön libero arayışlarında bu kez İngiliz ekibi Stoke City'de forma giyen Giannelli Imbula'ya yöneldi. Geçtiğimiz s ezon da Tudor'un istediği isimler arasında olan Fransız yıldız için kiralama teklifinde bulunuldu.
TOULOUSE'UN YOLUNU TUTMUŞTU
25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu Fransız ekiplerinden Toulouse'da kiralık olarak geçirdi. Stoke City'nin Premier Lig'den düşmesi üzerine 2021'e kadar sözleşmesi olan Imbula ayrılmak istiyor.
ŞARTLAR UYARSA İMZAYI ATACAK
Stoke City'e yapılan teklifin ardından Şampiyonlar Ligi faktörünü elinde koz olarak tutan Galatasaray 25 yaşındaki futbolcuyla da bir görüşme gerçekleştirdi. Şartlar uyarsa yönetim bu transferi bitirecek.
3 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Imbula'nın Devler Ligi faktörü nedeniyle G.Saray'a sıcak baktığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon Toulouse formasını 28 kez giyen Fransız star 1 gol atıp, 1 de asist yaptı. Imbula'nın sözleşmesi 3 yıl sonra bitiyor.
Yine yeniden Imbula
Cimbom geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Giannelli Imbula için İngiliz ekibi Stoke City’le masaya oturdu. Fransız futbolcu anlaşma sağlanırsa kiralanacak. Yönetim Premier Lig'den düşen Stoke City'nin cevabını bekliyor. Imbula bu teklife G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle sıcak bakıyor
Galatasaray Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sarı- Kırmızılılar ön libero arayışlarında bu kez İngiliz ekibi Stoke City'de forma giyen Giannelli Imbula'ya yöneldi. Geçtiğimiz s ezon da Tudor'un istediği isimler arasında olan Fransız yıldız için kiralama teklifinde bulunuldu.
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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