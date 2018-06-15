Yine yeniden Imbula

Galatasaray Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sarı- Kırmızılılar ön libero arayışlarında bu kez İngiliz ekibi Stoke City'de forma giyen Giannelli Imbula'ya yöneldi. Geçtiğimiz s ezon da Tudor'un istediği isimler arasında olan Fransız yıldız için kiralama teklifinde bulunuldu.



TOULOUSE'UN YOLUNU TUTMUŞTU

25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu Fransız ekiplerinden Toulouse'da kiralık olarak geçirdi. Stoke City'nin Premier Lig'den düşmesi üzerine 2021'e kadar sözleşmesi olan Imbula ayrılmak istiyor.



​ŞARTLAR UYARSA İMZAYI ATACAK

Stoke City'e yapılan teklifin ardından Şampiyonlar Ligi faktörünü elinde koz olarak tutan Galatasaray 25 yaşındaki futbolcuyla da bir görüşme gerçekleştirdi. Şartlar uyarsa yönetim bu transferi bitirecek.



​3 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Imbula'nın Devler Ligi faktörü nedeniyle G.Saray'a sıcak baktığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon Toulouse formasını 28 kez giyen Fransız star 1 gol atıp, 1 de asist yaptı. Imbula'nın sözleşmesi 3 yıl sonra bitiyor.