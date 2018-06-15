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Yine yeniden Imbula

Cimbom geçtiğimiz sezon da gündeme gelen için İngiliz ekibi ’le masaya oturdu. Fransız futbolcu anlaşma sağlanırsa kiralanacak. Yönetim 'den düşen Stoke City'nin cevabını bekliyor. Imbula bu teklife G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle sıcak bakıyor

Yine yeniden Imbula

Galatasaray Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sarı- Kırmızılılar ön libero arayışlarında bu kez İngiliz ekibi 'de forma giyen Giannelli Imbula'ya yöneldi. Geçtiğimiz s ezon da 'un istediği isimler arasında olan Fransız yıldız için kiralama teklifinde bulunuldu.

TOULOUSE'UN YOLUNU TUTMUŞTU
25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu Fransız ekiplerinden Toulouse'da kiralık olarak geçirdi. Stoke City'nin 'den düşmesi üzerine 2021'e kadar sözleşmesi olan Imbula ayrılmak istiyor.

​ŞARTLAR UYARSA İMZAYI ATACAK
Stoke City'e yapılan teklifin ardından Şampiyonlar Ligi faktörünü elinde koz olarak tutan 25 yaşındaki futbolcuyla da bir görüşme gerçekleştirdi. Şartlar uyarsa yönetim bu transferi bitirecek.

​3 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Imbula'nın Devler Ligi faktörü nedeniyle G.Saray'a sıcak baktığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon formasını 28 kez giyen Fransız star 1 gol atıp, 1 de asist yaptı. Imbula'nın sözleşmesi 3 yıl sonra bitiyor.

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