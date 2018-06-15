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Trabzon’da Santon atağı

, ’nın Inter takımında forma giyen savunma oyuncusu Davide Santon için harekete geçti. Pazarlıklar kıran kırana sürüyor

Trabzon’da Santon atağı

Kadrosundaki stoperlerden Durica, Uğur ve Hubocan ile yollarını ayıran , Damien Da Silva ile söz kesti. Fırtına, Fransız stoperin dışında bir stoper daha almak istiyor.

KARAMAN İSTİYOR
Karadeniz Fırtınası'nın Inter'le olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek 27 yaşındaki Davide Santon ile temas kurduğu öğrenildi. Bordo-Mavililer'in finansal fair-play nedeniyle oyuncuyu kiralık olarakm kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın da bu oyuncuyu çok istediği bildirildi.

MİLLİ OLDU
Geçtiğimiz sezon İnter'de sadece 15 maça çıkan n oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Stoper oynayabilmesinin yanı sıra sol ve sağbek olarak da görev yapabilen Santon, bir dönem İtalya milli takımının da formasını giymişti.

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