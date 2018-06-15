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Sion sözleşme uzatmadı Salih Uçan geri döndü

Sion sözleşme uzatmadı Salih Uçan geri döndü
F.Bahçe'nin, İsviçre'nin Sion ekibine kiraladığı Salih Uçan, geri döndü... İsviçre kulübünün, gnç orta saha oyuncusu ile sözleşme uzatmaması nedeniyle Fenerbahçe'ye geri dönen Salih Uçan'ın bu sezon göstereceği performans merak ediliyor.
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