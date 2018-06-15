F.Bahçe'nin, İsviçre'nin Sion ekibine kiraladığı Salih Uçan, geri döndü... İsviçre kulübünün, gnç orta saha oyuncusu ile sözleşme uzatmaması nedeniyle Fenerbahçe'ye geri dönen Salih Uçan'ın bu sezon göstereceği performans merak ediliyor.
Sion sözleşme uzatmadı Salih Uçan geri döndü
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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