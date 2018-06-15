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ezdi geçti

’nın açılış maçında , ’ı Gazinsky, Cheryshev (2), Dzyuba ve Golovin’in golleriyle mağlup etti. Turnuvaya büyük bir zaferle başlayan ev sahibi, rakiplerine gözdağı verdi

Rusya ezdi geçti

Rusya'dan farklı tarife... 2018 Dünya Kupası'nın açılışında A Grubu'nda oynanan maçta ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup etti. Maça oldukça iyi başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Golovin'in sol kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Gazinsky'nin kafa golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti.

​DZYUBA FARKI 3'E ÇIKARDI
Rakibini sahasına hapseden 'da 43'te Cheryshev ceza sahası içinde iki 'lı futbolcuyu çalımlayarak topu ağlara yolladı: 2-0. 71'de sahne alan Dzyuba şık bir kafa golüyle durumu 3-0 yaptı.

​CHERYSHEV'DEN BİR GOL DAHA
Maçın son bölümünde farkı açmasına rağmen baskısını artıran Rusya, 90+1'de bir gol daha buldu. Dzyuba'nın kafayla indirdiği topa Cheryshev sol çaprazdan şık bir vuruş yaptı ve Rusya'yı 4-0 öne geçirdi.

​SON SÖZÜ GOLOVİN SÖYLEDİ
90+4. sahne alan dakikada maçın etkili isimlerinden Golovin'in serbest vuruştan topu ağlarla buluşturmasıyla farkı 5'e çıkardı ve karşılaşmanın sonucunu tayin etti: 5-0

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