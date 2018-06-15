Rusya'dan farklı tarife... 2018 Dünya Kupası'nın açılışında A Grubu'nda oynanan maçta ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup etti. Maça oldukça iyi başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Golovin'in sol kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Gazinsky'nin kafa golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti.
DZYUBA FARKI 3'E ÇIKARDI
Rakibini sahasına hapseden Rusya'da 43'te Cheryshev ceza sahası içinde iki Suudi Arabistan'lı futbolcuyu çalımlayarak topu ağlara yolladı: 2-0. 71'de sahne alan Dzyuba şık bir kafa golüyle durumu 3-0 yaptı.
CHERYSHEV'DEN BİR GOL DAHA
Maçın son bölümünde farkı açmasına rağmen baskısını artıran Rusya, 90+1'de bir gol daha buldu. Dzyuba'nın kafayla indirdiği topa Cheryshev sol çaprazdan şık bir vuruş yaptı ve Rusya'yı 4-0 öne geçirdi.
SON SÖZÜ GOLOVİN SÖYLEDİ
90+4. sahne alan dakikada maçın etkili isimlerinden Golovin'in serbest vuruştan topu ağlarla buluşturmasıyla farkı 5'e çıkardı ve karşılaşmanın sonucunu tayin etti: 5-0
Rusya ezdi geçti
Dünya Kupası’nın açılış maçında Rusya, Suudi Arabistan’ı Gazinsky, Cheryshev (2), Dzyuba ve Golovin’in golleriyle mağlup etti. Turnuvaya büyük bir zaferle başlayan ev sahibi, rakiplerine gözdağı verdi
Rusya'dan farklı tarife... 2018 Dünya Kupası'nın açılışında A Grubu'nda oynanan maçta ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup etti. Maça oldukça iyi başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Golovin'in sol kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Gazinsky'nin kafa golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti.
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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