Rusya ezdi geçti

Rusya'dan farklı tarife... 2018 Dünya Kupası'nın açılışında A Grubu'nda oynanan maçta ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup etti. Maça oldukça iyi başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Golovin'in sol kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Gazinsky'nin kafa golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti.



​DZYUBA FARKI 3'E ÇIKARDI

Rakibini sahasına hapseden Rusya'da 43'te Cheryshev ceza sahası içinde iki Suudi Arabistan'lı futbolcuyu çalımlayarak topu ağlara yolladı: 2-0. 71'de sahne alan Dzyuba şık bir kafa golüyle durumu 3-0 yaptı.



​CHERYSHEV'DEN BİR GOL DAHA

Maçın son bölümünde farkı açmasına rağmen baskısını artıran Rusya, 90+1'de bir gol daha buldu. Dzyuba'nın kafayla indirdiği topa Cheryshev sol çaprazdan şık bir vuruş yaptı ve Rusya'yı 4-0 öne geçirdi.



​SON SÖZÜ GOLOVİN SÖYLEDİ

90+4. sahne alan dakikada maçın etkili isimlerinden Golovin'in serbest vuruştan topu ağlarla buluşturmasıyla farkı 5'e çıkardı ve karşılaşmanın sonucunu tayin etti: 5-0