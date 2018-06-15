Dünya Kupası heyecanı başladı. Açılış maçında A Grubu'ndaki ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan kozlarını paylaştı. Rusya, turnuva tarihinin en farklı açılış skorlarından birine imza atarak Arabistan'ı 5-0 yendi. A Grubu'ndaki ikinci maç bugün Mısır ile Uruguay'ı karşı karşıya getirecek.
Bir yanda Salah'lı, Trezeguet'li Hector Cuper yönetimindeki Mısır var. Diğer tarafta turnuvaların kıdemli ekibi Cavani, Muslera ve Suarez'li kadrosuyla Uruguay yer alıyor.
MISIR URUGUAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Mısır ile Urugay arasındaki maç TSİ 15:00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.Salah yedekler arasında
Futbolseverlerin Dünya Kupası'nda izlemek istediği isimlerin başında gelen Mısırlı Mohamed Salah, Hector Cuper tarafından riske edilmedi. Salah, Uruguay maçına yedek kulübesinde başlayacak.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ;
MISIR: Elshenawy, Ahmed Fathy, Aly Gabr, Ahmed Hegazy, Abdelshafy, Elneny, Tarek Hamed, Amr Warda, Trezeguet, Elsaid
URUGUAY: Muslera, Valera, Godin, Gimenez, Caceres, Nandez, Bentancur, Vecino, Arrascaeta, Suarez, Cavani
Bir yanda Salah'lı, Trezeguet'li Hector Cuper yönetimindeki Mısır var. Diğer tarafta turnuvaların kıdemli ekibi Cavani, Muslera ve Suarez'li kadrosuyla Uruguay yer alıyor.
MISIR URUGUAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Mısır ile Urugay arasındaki maç TSİ 15:00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.Salah yedekler arasında
Futbolseverlerin Dünya Kupası'nda izlemek istediği isimlerin başında gelen Mısırlı Mohamed Salah, Hector Cuper tarafından riske edilmedi. Salah, Uruguay maçına yedek kulübesinde başlayacak.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ;
MISIR: Elshenawy, Ahmed Fathy, Aly Gabr, Ahmed Hegazy, Abdelshafy, Elneny, Tarek Hamed, Amr Warda, Trezeguet, Elsaid
URUGUAY: Muslera, Valera, Godin, Gimenez, Caceres, Nandez, Bentancur, Vecino, Arrascaeta, Suarez, Cavani
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