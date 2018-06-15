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- canlı! 11'leri belli oldu! Salah oynayacak mı? Maç hangi kanalda saat kaçta?

2018 A Grubu'ndaki ikinci maçta ile ile karşı karşıya geliyor. Salah Mısır'da yedekler arasında, Uruguay'da ise Muslera, Cavani ve Suarez maça ilk 11'de başlıyor.Peki Mısır Uruguay maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar....

Kupada nefesleri kesecek mücadele başladı!
heyecanı başladı. Açılış maçında A Grubu'ndaki ev sahibi ile kozlarını paylaştı. Rusya, turnuva tarihinin en farklı açılış skorlarından birine imza atarak Arabistan'ı 5-0 yendi. A Grubu'ndaki ikinci maç bugün ile 'ı karşı karşıya getirecek.

Bir yanda Salah'lı, Trezeguet'li Hector Cuper yönetimindeki Mısır var. Diğer tarafta turnuvaların kıdemli ekibi Cavani, Muslera ve Suarez'li kadrosuyla Uruguay yer alıyor.




MISIR URUGUAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Mısır ile Urugay arasındaki maç TSİ 15:00'te başlayacak ve 1'den canlı yayınlanacak.Salah yedekler arasında

Futbolseverlerin Dünya Kupası'nda izlemek istediği isimlerin başında gelen Mısırlı Mohamed Salah, Hector Cuper tarafından riske edilmedi. Salah, Uruguay maçına yedek kulübesinde başlayacak.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ;
MISIR: Elshenawy, Ahmed Fathy, Aly Gabr, Ahmed Hegazy, Abdelshafy, Elneny, Tarek Hamed, Amr Warda, Trezeguet, Elsaid
URUGUAY: Muslera, Valera, Godin, Gimenez, Caceres, Nandez, Bentancur, Vecino, Arrascaeta, Suarez, Cavani
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  • 15 Haziran 2018, Cuma 15:08
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