Janssen için bir daha!

UEFA ile yapılan anlaşma ve ekonomik sorunlar nedeniyle transferde kiralık formülüne yoğunlaşan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı... Sarı-Lacivertliler, bu sezon kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen'le yola devam etmek için harekete geçti. Yurt dışında bulunan Damien Comolli'nin daha önce görev yaptığı Tottenham Hotspur kulübünün yetkilileri ile bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı yıldızı daha düşük bir maliyetle kiralamak istiyor. Başkan Ali Koç, eski yönetimin Janssen için Tottenham'a 5 milyon Euro ödediğini açıklamıştı.