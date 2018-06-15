Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. G.Saray olarak geçen 3 ayda idari, finansal ve sportif bazda önemli başarılar kazandıklarını söyleyen Cengiz, "Bu bilincin bize gösterdiği ışığı yanımıza alarak büyük bir tevekkülle ve güçlü bir inançla sadece doğru bildiğimiz yolda G.Saray'ın menfaatlerini önde tutarak ilerlemeye devam edeceğiz. Aynı toprağın insanı olsak da aynı güneş ısıtsa da hepimizi biz G.Saraylılar'ı diğer kulüplerden ayıran bu niteliklerle yine başaracağız yine kazanacağız" dedi.
Güçlü bir inançla devam edeceğiz
G.Saray Başkanı önemli başarılar kazandıklarını söyleyerek, “Güçlü bir inançla devam edeceğiz”dedi
Etiketler: mustafa cengiz , güçlü , Galatasaray
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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