Aslan Avrupa’da 12’nci

KPMF Football Benchmark ekibinin Avrupa Eliti 2018 raporuna göre sosyal medyada en çok takipçileri olan kulüpler arasında Galatasaray 12. sırada yer alıyor.

F.BAHÇE 15'İNCİ

Galatasaray 'IN toplam 26 milyon takipçisi bulunurken, Fenerbahçe 19 milyon takipçiyle 15'inci, Beşiktaş ise 12 milyon takipçiyle sıralamada 19. durumda. Listede Real Madrid 214 milyon takipçisiyle ilk sırada yer alırken bir başka İspanyol temsilcisi Barcelona 211 milyonla listede 2. sırada yer alıyor.