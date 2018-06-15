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Aslan Avrupa’da 12’nci

, Avrupa’da en çok takipçisi olan 12. takım. Listede ilk sırada ise R.Madrid yer alıyor

Aslan Avrupa’da 12’nci

KPMF Football Benchmark ekibinin Avrupa Eliti 2018 raporuna göre sosyal medyada en çok takipçileri olan kulüpler arasında Galatasaray 12. sırada yer alıyor.

F.BAHÇE 15'İNCİ
'IN toplam 26 milyon takipçisi bulunurken, 19 milyon takipçiyle 15'inci, ise 12 milyon takipçiyle sıralamada 19. durumda. Listede 214 milyon takipçisiyle ilk sırada yer alırken bir başka İspanyol temsilcisi 211 milyonla listede 2. sırada yer alıyor.

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