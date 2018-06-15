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  1. Trabzon'un yıldızı İspanyol devine transfer oldu!

2018 'nda 'ı tek golle geçti

2018 A grubunda , 'ı 89. dakikada Jose Gimenez'in golüyle 1-0 mağlup etti

Muhammed Salah yıkıldı!!

heyecanı başladı. Açılış maçında A Grubu'ndaki ev sahibi ile kozlarını paylaştı. Rusya, turnuva tarihinin en farklı açılış skorlarından birine imza atarak Arabistan'ı 5-0 yendi. A Grubu'ndaki ikinci maç bugün ile 'ı karşı karşıya getirdi.

Maçın büyük bölümü karşılıklı ataklarla geçerken golsüz eşitliği bozan Uruguay oldu. Üst üste bulduğu fırsatlardan yararlanamayan Uruguay, 89. dakikada Gimenez'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti ve maç bu sonuçla tamamlandı.

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  • 15 Haziran 2018, Cuma 15:08
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