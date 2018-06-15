Dünya Kupası heyecanı başladı. Açılış maçında A Grubu'ndaki ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan kozlarını paylaştı. Rusya, turnuva tarihinin en farklı açılış skorlarından birine imza atarak Arabistan'ı 5-0 yendi. A Grubu'ndaki ikinci maç bugün Mısır ile Uruguay'ı karşı karşıya getirdi.





Maçın büyük bölümü karşılıklı ataklarla geçerken golsüz eşitliği bozan Uruguay oldu. Üst üste bulduğu fırsatlardan yararlanamayan Uruguay, 89. dakikada Gimenez'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti ve maç bu sonuçla tamamlandı.



