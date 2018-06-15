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2018 Fas- maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Fas, ile B Grubu ilk maçında karşılaşacak. , Dirar gibi isimlerin forma giydiği Fas, verimli geçen hazırlık döneminin ardından turnuvaya iyi başlamak istiyor

CANLI I FAS-İRAN

Fas- maçı ile heyecanı devam ediyor. Hazırlık dönemini iyi geçiren ve hazır bir görüntü veren Fas, İran karşısında iyi bir Dünya Kupası başlangıcı yapmak istiyor. Diğer yandan İran ise grubun en iddiasız takımı olarak görülse de sürpriz yapmanın hesaplarını yapıyor.

2018 Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Fas ile İran karşılaşacak. Bugün TSİ 18.00'de St. Petersburg Stadyumu'nda oynanacak maçı FIFA kokartlı hakemlerimizden yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Fas-İran maçı 1'den canlı izlenebilecek.



FAS 0-0 İRAN (İLK YARI OYNAYIYOR

Maçın 11'leri şu şekilde;

Fas: Monir; Amrabat, Benatia, Saïss, Achraf; El Ahmadi; , Harit, Boussoufa, Ziyech; El Kaabi

İran: Ali, Hajisafi, Cheshmi, Pouraliganji, Rezaeian, Shojaei, Ebrahimi, Amiri, Ansarifard, Jahanbakhsh, Azmoun

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  • 15 Haziran 2018, Cuma 18:04
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