Fas-İran maçı ile Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Hazırlık dönemini iyi geçiren ve hazır bir görüntü veren Fas, İran karşısında iyi bir Dünya Kupası başlangıcı yapmak istiyor. Diğer yandan İran ise grubun en iddiasız takımı olarak görülse de sürpriz yapmanın hesaplarını yapıyor.

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Fas ile İran karşılaşacak. Bugün TSİ 18.00'de St. Petersburg Stadyumu'nda oynanacak maçı FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Fas-İran maçı TRT 1'den canlı izlenebilecek.







FAS 0-0 İRAN (İLK YARI OYNAYIYOR



Maçın 11'leri şu şekilde;

Fas: Monir; Amrabat, Benatia, Saïss, Achraf; El Ahmadi; Belhanda, Harit, Boussoufa, Ziyech; El Kaabi

İran: Ali, Hajisafi, Cheshmi, Pouraliganji, Rezaeian, Shojaei, Ebrahimi, Amiri, Ansarifard, Jahanbakhsh, Azmoun