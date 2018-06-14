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Thomasson’dan kötü haber var

Thomasson’dan kötü haber var
Transfer gündeminde yer alan Adrien Thomasson kararını verdi... Nantes ile sözleşmesi sona eren Fransız orta alan oyuncusu tercihini Strasbourg'dan yana kullandı. Bu sezon çok başarılı bir performans sergileyen Thomasson için Fatih Terim'in "Alırsak büyük katkı sağlar" dediği öne sürülmüştü.
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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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