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Milli futbolculara kulüpten mesaj

, 3 milli futbolcu için sosyal medya hesabından başarı mesajı paylaştı...

Milli futbolculara kulüpten mesaj
Dünya Kupası bugün başlarken Beşiktaş Dünya Kupası'nda oynayan oyuncuları için sosyal medya hesabından başarı mesajı paylaştı. Yapılan paylaşımda Siyah-Beyazlı futbolcuların kendi dillerinde mesajların yer aldığı görselin yanı sıra, "Rusya'da düzenlenecek şampiyonada yer alacak Pepe, Quaresma ve Vida'ya başarılar dileriz" ifadesi kulllanıldı.
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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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