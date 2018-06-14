Dünya Kupası bugün başlarken Beşiktaş Dünya Kupası'nda oynayan oyuncuları için sosyal medya hesabından başarı mesajı paylaştı. Yapılan paylaşımda Siyah-Beyazlı futbolcuların kendi dillerinde mesajların yer aldığı görselin yanı sıra, "Rusya'da düzenlenecek şampiyonada yer alacak Pepe, Quaresma ve Vida'ya başarılar dileriz" ifadesi kulllanıldı.
Milli futbolculara kulüpten mesaj
Beşiktaş, 3 milli futbolcu için sosyal medya hesabından başarı mesajı paylaştı...
Etiketler: Dünya Kupası , Beşiktaş
- 14 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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