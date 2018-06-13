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Trezeguet’de tehlikesi

’ın UEFA ile yaşanan belirsizlik nedeniyle transfenride net adımlar atamadığı Mısırlı futbolcuya ’dan teklif geldi...

Trezeguet’de Marsilya tehlikesi
Galatasaray listesinde 1. sırada yer alan Kasımpaşalı Mahmoud Trezeguet için net adımlar atamıyor... Bunun nedeni ise UEFA ile yapılacak anlaşma sonusunda yaşanan belirsizlikler.

CAN SIKICI BİR HABER GELDİ
Mısırlı kanat oyuncusuyla her konuda anlaşan Sarı- Kırmızılı yönetim, 5.9 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini henüz yatırmış değil. Bir yandan Dünya Kupası'nın başlayacak olması sıkıntı yaratırken, Fransa'dan da can sıkan bir haber geldi.

TALİPLERİ ÇOĞALABİLİR
Fransız basını, Marsilya'nın Trezeguet'nin transferi için harekete geçtiğini yazdı. Genç yıldızın da bu teklife olumlu baktığı vurgulandı. Galatasaray yönetimi bir an önce UEFA ile aradaki belirsizliği çözüp transferde hamle yapmak istiyor. Trezeguet'nin 'nda olası bir iyi performansı sonrası taliplerinin de artmasından da endişe ediliyor.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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