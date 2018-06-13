Rüzgar eken fırtına biçer

Trabzonspor'un 2018-19 sezonunda giyeceği formaların lansmanı yapıldı. Macron firması tarafından hazırlanan yeni sezon formalarının sponsorluk anlaşmasının 3 yıl geçerli olacağı belirtildi.
BU KARŞILIKLI ALIŞVERİŞ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Macron'un Trabzonspor'a değer katacağına inandığını belirterek, "Formayı giyen futbolcular Trabzonspor ruhunu sahaya yansıtmalı" dedi.
DEFANSA TAKVİYE YAPACAĞIZ
Ağaoğlu ayrıca, "Bu formaya meydan okuyanlar dikkat! 'Rüzgar ekerseniz, fırtına biçersiniz' sloganını da çok beğendim. Macron'un sadece üründeki değil slogandaki yaratıcılığı da ön plana çıktı" dedi. Ağaoğlu transferle ilgili olarak da " Sadece defans bölgesine almayı düşündüğümüz oyuncular var" dedi.
SPONSORLUK 3 YIL GEÇERLİ OLACAK
Trabzonspor'un Macron ile Medical Park Stadı'nda imzaladığı sponsorluk anlaşması 3 yıllık olacak. İmza törenine Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu Macron CEO'su Gianluca Pavanello da katıldı.
ŞIKLIĞIN YENİ ADI TRABZON
Trabzonspor'un yeni formaları mankenler eşliğinde tanıtıldı. Çubuklu, mavi ve siyah formalar tanıtıldı. Yeni formalar herkes tarafından beğenildi. Siyah formaların gelecek ayın ilk haftasında satışa sunulacağı belirtilirken diğer iki forma ise satışa çıkarıldı.
FORMALAR BİZE ŞANS GETİRECEK
İMZA töreninde konuşan Macron CEO'su Pavanello bu formaların kendilerine şans getireceğini söyledi. Pavanello, "Umuyorum ki taraftar bu formaları gördüğünde ve dokunduğunda çok sevecektir" ifadesini kullandı.
BU KARŞILIKLI ALIŞVERİŞ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Macron'un Trabzonspor'a değer katacağına inandığını belirterek, "Formayı giyen futbolcular Trabzonspor ruhunu sahaya yansıtmalı" dedi.
DEFANSA TAKVİYE YAPACAĞIZ
Ağaoğlu ayrıca, "Bu formaya meydan okuyanlar dikkat! 'Rüzgar ekerseniz, fırtına biçersiniz' sloganını da çok beğendim. Macron'un sadece üründeki değil slogandaki yaratıcılığı da ön plana çıktı" dedi. Ağaoğlu transferle ilgili olarak da " Sadece defans bölgesine almayı düşündüğümüz oyuncular var" dedi.
SPONSORLUK 3 YIL GEÇERLİ OLACAK
Trabzonspor'un Macron ile Medical Park Stadı'nda imzaladığı sponsorluk anlaşması 3 yıllık olacak. İmza törenine Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu Macron CEO'su Gianluca Pavanello da katıldı.
ŞIKLIĞIN YENİ ADI TRABZON
Trabzonspor'un yeni formaları mankenler eşliğinde tanıtıldı. Çubuklu, mavi ve siyah formalar tanıtıldı. Yeni formalar herkes tarafından beğenildi. Siyah formaların gelecek ayın ilk haftasında satışa sunulacağı belirtilirken diğer iki forma ise satışa çıkarıldı.
FORMALAR BİZE ŞANS GETİRECEK
İMZA töreninde konuşan Macron CEO'su Pavanello bu formaların kendilerine şans getireceğini söyledi. Pavanello, "Umuyorum ki taraftar bu formaları gördüğünde ve dokunduğunda çok sevecektir" ifadesini kullandı.
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